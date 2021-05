El delantero ‘blanco’ fue considerado dentro de los 26 futbolistas de Didier Deschamps para jugar la Eurocopa junto a Francia. Mbappé no dudo en demostrar su emoción y publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a Benzema.

“KB x KM 🔥🔥🔥🔥🔥🔥” , fue el mensaje que dejo en Mbappé junto a la foto con Benzema vestidos con la camiseta de su selección. La publicación fue bien recibida por el delantero del Real Madrid que respondió en los comentarios : “Vámonos crack”. Neymar también comentó la publicación de su compañero del PSG.

Deschamps habló sobre Karim Benzema en la conferencia de prensa. ”No puedo decir lo que hemos hablado, lo más importante es que vuelve y, para llegar a esta decisión, hemos hablado, es lo más importante”, señaló el DT de Francia.

“No voy a dar detalles de la discusión, queda entre nosotros, teníamos que hablar. He afrontado ya situación complicadas con otros jugadores, pero creo que Francia está por encima de todo, no me pertenece. Francia es mejor si está Karim Benzema”, sostuvo el entrenador francés.

Por el lado de Mbappé, el francés aún no define su futuro y aseguró que no le preocupa ser un jugador caro. “No me da vértigo, no es un dinero que vaya a mi bolsillo y no pienso en eso. Disfruto de cada día y sé que soy un afortunado. Quiero ganar, ya está”, aseguró en conferencia de prensa.