La participación del Barcelona en la Europa League inicia este jueves en el Camp Nou, enfrentando al Napoli, por los dieciseisavos de final. El equipo de Xavi Hernández arrancó bien, pero no pudo cuidarse en defensa y va perdiendo en la serie, con un gol anotado por Piotr Zielinski.

La jugada la generó el propio atacante polaco, luego de ser habilitado por la derecha, casi a la altura de la mitad del campo. El habilidoso futbolista avanzó unos metros y combinó con Elif Elmas, casi sobre la línea lateral, aprovechando que la defensa ‘Azulgrana’ retrocedía, para cerrar espacios, de manera desordenada.

Piotr Zielinski nuevamente se hizo con la pelota y esta vez decidió cambiar el ritmo del juego, con un pase entre líneas para Elmas, quien llegó hasta el área contraria. El volante macedonio controló, hizo un enganche, dejando tendido sobre el césped a Jordi Alba, que se había barrido de manera desesperada; y devolvió la pared.

El destacado delantero polaco del Napoli no dudó en rematar con potencia, pero Marc-André ter Stegen contuvo ese primer intento. No obstante, el esférico volvió a los pies de Zielinski y no falló en la segunda oportunidad: disparó con violencia a la parte alta del arco. Gerard Piqué no consiguió bloquear.

La fragilidad de la defensa del Barcelona volvió a quedar al descubierto y podría pasar más dificultades, dado que debe buscar el empate y dejará espacios. El cuadro napolitano por ahora mantiene su idea, no se desespera y se muestra paciente para aprovechar las ocasiones de gol.