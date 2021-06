Holanda tiene puntaje perfecto en la Eurocopa 2021, pero Marco Van Basten ve cosas a mejorar en el equipo. Desde su perspectiva, hay falencias en defensa y al momento de salir jugando, las cuales son generadas por Matthijs de Ligt, quien milita en la Juventus.

Van Basten, exatacante de Milan, habló sin filtros en entrevista a ‘NOS’, radio de Holanda. “De Ligt es un defensa central y necesita dar más liderazgo. Tienes que hacerte oír, hacerte valer. Porque tienes que liderar la defensa. Él simplemente corre detrás del rival, dejando un enorme agujero. De Ligt fue a Italia para aprender a defender, pero no creo que haya aprendido mucho allí”.

Aunque no fue defensa central, Van Basten dio algunos consejos de cómo salir jugando, y así evitar balones largos, como la ha venido haciendo el arquero Stekelenburg en las dos primeras fechas: “Desde atrás tienes que tener más visión y control para salir adelante jugando al fútbol. Entonces puedes dominar un partido. Y eso no lo he visto hasta ahora”.

Matthijs de Ligt tuvo buenas temporadas en el Ajax, donde fue capitán, y para la temporada 2019-2020 fue fichado por Juventus, donde por el momento, tampoco ha sido el líder que demostró ser en el cuadro neerlandés, que logró llegar hasta las semifinales de la Champions League 2018-19.

La selección de Holanda, ya clasificada a octavos de final de la Eurocopa, luego de las victorias sobre Ucrania y Austria, cerrará su participación en la fase de grupos este lunes 21, cuando choque con Macedonia del Norte.

La última vez que Holanda logró ganar una Eurocopa, fue en la edición 1988. La ‘Naranja Mecánica’ venció en la final a la desaparecida Unión Soviética (2-0) con tantos de Marco Van Basten y Ruud Gullit, figuras de la ‘Naranja Mecánica’ que marcó época en el futbol europeo.