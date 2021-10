Tras llegar a un acuerdo con Sao Paulo para rescindir contrato, Dani Alves fue relacionado con varios equipos del continente y tuvo que salir a aclarar que no jugará en lo que resta del año. Sin embargo, eso no impide que el jugador más laureado de la historia pueda escuchar ofertas para empezar a planificar el 2020. Uno de los interesados es Estudiantes de La Plata, que ya se habría puesto en contacto con el defensor.

Juan Sebastián Verón, ídolo y actual presidente del ‘pincha’, confirmó que el conjunto platense ya presentó una propuesta al experimentado lateral brasileño, según dio a conocer TNT Sports este miércoles.

“La propuesta le entusiasma, está 50 y 50″, señaló la ‘Brujita’ en declaraciones difundidas por el citado medio. La respuesta de Dani Alves llegaría antes del próximo lunes.

“Opté por no firmar con ningún club por lo que resta del año. Vine a Brasil por un sueño de niñez, y el sueño se cumplió. Ser campeón con el club de mi corazón no tiene precio”, escribió el futbolista hace poco más de una semana en Instagram, pero dejó claro que su carrera “no ha terminado”.

NAAAAA, ME VUELVO LOCO 🤩



Juan Sebastián Verón se comunicó con Dani Alves y le hizo una propuesta para que juegue en Estudiantes 🚨



Mirá cómo le queda la pilcha 😎 pic.twitter.com/YWFMwuGy4F — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 6, 2021

El anuncio puso fin a los rumores que lo vinculaban con varios equipos brasileños, como Fluminense, Flamengo y Athletico Paranaense, luego de su salida abrupta del tricolor paulista.

Sao Paulo anunció inesperadamente la salida del defensor el 10 de septiembre luego de que no se presentara al entrenamiento de ese día, tras haber participado con la ‘Seleção’ en la triple jornada de Eliminatorias de ese mes.

El lateral justificó su ausencia por impagos millonarios del Sao Paulo, adonde llegó en agosto de 2019, tras ganar la Copa América celebrada ese año en Brasil.

Con el club de sus amores alzó el Campeonato Paulista en mayo pasado, poniendo fin a una sequía del tricolor de ocho años sin títulos. Y en agosto obtuvo el oro con Brasil en los Olímpicos de Tokio, consiguiendo su título 43.

El exzaguero del Barcelona y PSG ha dicho que espera mantenerse en competencia para ser tenido en cuenta por el técnico de la selección de Brasil, Tite, de cara al Mundial de Qatar 2022.