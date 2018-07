​Esto dijo Diego Maradona sobre el reemplazo de Jorge Sampaoli

Diego Maradona siempre tiene algo que decir cuando se trata de la selección argentina, 'el Pelusa' estuvo en Rusia 2018 siguiendo a la albiceleste y ahora tras el despido de Jorge Sampaoli fue consultado por quién es su candidato para agarrar el puesto.

'Pelusa' se hizo el loco

'No, no, no, no, no, no y no. Yo no hablo del técnico, yo hablo de dirigentes que sepan lo que hacen', sentenció Diego Maradona sobre el reemplazo de Jorge Sampaoli.

Diego Maradona también rechazó la idea de que Javier Zanetti, exdefensa de Argentina y actual vicepresidente del Inter, ayude a reestructurar la AFA. 'Bueno, Zanetti se ofrece de todo. Hay que ser presidente del Inter y es el primero, tiene que ser el preparador físico y es el preparador físico, de jugador por ahí se pone en el banco. No me gusta', aseveró.