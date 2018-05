La esposa de Sergio Romero desata su furia contra Jorge Sampaoli

Eliana Guercio, la esposa de Sergio Romero, utilizó las redes sociales para criticar que el comando técnico de la selección de Argentina, liderado por Jorge Sampaoli, se haya apresurado en desconvocar a su esposo por una lesión que sufrió en un entrenamiento con la albiceleste.

La mujer de 'Chiquito', que no estará en Rusia 2018, escribió que "los intereses particulares valen más que la selección para algunos" y aseguró que la lesión del guardameta no era tan grave como para decidir su exclusión del combinado argentino (Nahuel Guzmán fue llamado en su lugar).

"La lesión es una lesión, pero no está roto, en dos semanas estaría jugando. No es para hacer problema, pero las conjeturas son mentirosas porque no está roto", apuntó.

Ineptos dubitativos

Como se sabe, el larguirucho cuidavallas se lesionó el último martes entrenando con su selección. "Sergio Romero sufrió un cuadro de bloqueo articular en su rodilla derecha que lo dejará fuera de la convocatoria", comunicó la Asociación Argentina de Fútbol.

No obstante, la esposa del portero llamó ineptos a quienes determinaron que su esposo no se recuperaría pronto para estar listo para el Mundial.

"Los INEPTOS dudan. Y las consecuencias lamentablemente las pagan los EXPERTOS que se los tienen que fumar. Las dudas provocan fallos, la seguridad experiencia. Y los COBARDES INEPTOS DUBITATIVOS provocan EXPERTOS EXPERIMENTADOS lesionados", escribió Guercio.

"La lesión se produjo en el partido contra España. Sergio se hará una limpieza del pequeño cuerpo suelto y con una rodilla que no tiene nada roto la recuperación tarda dos semanas para estar apto. Pero los intereses particulares valen más que la selección para algunos", agregó.