Esposa del 'Mago' Valdivia atacó a ex DT de la selección de Chile

Colo Colo se quedó sin técnico tras la salida de Pablo Guede, pese a que ganaron el clásico de Chile. Por ello, uno de los máximos candidatos es Claudio Borghi, quien fue el primer DT en obtener un tetracampeonato con los 'albos'. Sin embargo, la esposa del 'Mago' Valdivia tuvo duros calificativos contra el ex técnico de la selección de Chile.

Borghi mala leche

"La idea es quedarnos en Chile, porque estamos felices, pero a mí no me gustaría que llegaran ciertos personajes al plantel... No me gustaría, hay rumores que podría entrenar Borghi y no me gustaría que Jorge estuviera con él. Es algo personal, no me pongo en su situación y que él diga esto", señaló Daniela Aránguiz contra Claudio Borghi en el programa 'Síganme los Buenos' del canal Vive.

Sin embargo, eso no quedó allí y agregó: "Lo encontré muy mala leche a él (Borghi) y a Hernán Torres en ese tiempo que hablaron pésimo de él y no se merecen tener a Jorge en el plantel de ellos", esto en referencia al tiempo en el que pertenecían a la selección de Chile.

Otras opciones

Además, la esposa de 'Mago' Valdivia afirmó que aún es joven y puede seguir jugando en otros países: "Si nos dice que nos tenemos que ir a México, Brasil, yo me voy… Jorge todavía es joven y todavía le quedan algunos 'petardos'. Siempre hay ofertas para ir a jugar afuera", explicó.

LEE ADEMÁS