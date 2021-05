River Plate vs. Santa Fe EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 5 del Grupo D de la Copa Libertadores, este miércoles 19 de mayo desde las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con apenas diez jugadores disponibles, por culpa del coronavirus, y sin arquero, River Plate afrontará un duro desafío cuando reciba al colombiano Independiente Santa Fe. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Monumental de Núñez.

River Plate vs. Santa Fe: horarios del partido

México - 7:00 p.m.

Perú - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Bolivia - 8:00 p.m.

Venezuela - 8:00 p.m.

Paraguay - 8:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Uruguay - 9:00 p.m.

Brasil - 9:00 p.m.

España - 2:00 a.m. (jueves 20 de mayo)

Fluminense lidera la serie con ocho puntos, River Plate es segundo, con seis, Junior de Barranquilla posee tres unidades e Independiente Santa Fe es el colista, con dos.

Las múltiples bajas por coronavirus que sufrió River Plate -ayer se confirmaron cinco casos positivos, que se suman a los diez ya reportados el pasado sábado- hizo que un equipo alternativo tuviese que enfrentarse a Boca Juniors este domingo en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

River Plate, ante las ausencias de Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli por COVID-19, jugó con Alan Díaz, un portero de 21 años que no tenía experiencia ni como reserva y que ni formaba parte de la lista de buena fe para la Copa Libertadores, y perdió por penales tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Se pensaba que la Conmebol podría hacer una excepción y permitir la inclusión de Alan Díaz en la lista relación de River Plate para la competencia internacional, pero el organismo sudamericano decidió rechazar la solicitud del ‘Millonario’.

A esto se suma el caso del centrocampista Enzo Pérez, que se sometió a estudios por una molestia muscular en el isquiotibial derecho.

Independiente Santa Fe también tiene otra ventaja: a diferencia de River Plate, que jugó el domingo, el último partido de los colombianos fue el miércoles pasado, hace una semana.

Ese día, los albirrojos cayeron por 2-1 ante Fluminense y complicaron su clasificación para la próxima instancia.

Independiente Santa Fe, que el lunes reportó cinco casos positivos por COVID-19, tres de ellos jugadores (sus identidades no se facilitaron), necesita una serie de resultados para poder clasificarse, pero si no le gana a River ya no podrá soñar con los octavos de final.

River Plate vs. Santa Fe: probables alineaciones

River Plate: Jonathan Maidana, Héctor David Martínez, Fabrizio Angileri, Milton Casco, Jorge Carrascal, Agustín Fontana, Felipe Peña Biafore, Tomás Lecanda, José Paradela y Julián Alvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Santa Fe: Leandro Castellanos, Alexander Porras, Fainer Torijano, Alejandro Moralez, Carlos Arboleda, Leonardo Pico, Daniel Giraldo, Jhon Arias, Kelvin Osorio, Jersson González y Jorge Luis Ramos. DT: Harold Rivera

Con información de EFE.