Boca Juniors vs. Banfield EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 2 de la Liga Profesional de Argentina, este sábado 24 de julio desde las 6:15 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Fox Sports Premium. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Ante la negativa de la Liga Profesional de Fútbol de aprobar la solicitud del ‘Xeneize’ de postergación de sus próximos dos partidos, Boca Juniors deberá medirse con Banfield, con un equipo juvenil. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Florencio Sola.

Boca Juniors vs. Banfield: horarios del partido y canales

México - 6:15 p.m.

Perú - 6:15 p.m. - ESPN

Ecuador - 6:15 p.m. - ESPN

Colombia - 6:15 p.m. - ESPN

Bolivia - 7:15 p.m. - ESPN

Venezuela - 7:15 p.m. - ESPN

Paraguay - 7:15 p.m. - ESPN

Chile - 7:15 p.m. - ESPN

Argentina - 8:15 p.m. - ESPN y Fox Sports Premium

Uruguay - 8:15 p.m. - ESPN

Brasil - 8:15 p.m. - FOX Sports 1 Brasil

España - 0:15 a.m. (domingo 25 de julio)

El choque de Boca ante Banfield está programado, por lo que el cuadro azul y oro, cuyo plantel principal está cumpliendo un aislamiento de siete días tras su llegada de Brasil luego de los incidentes en el Mineirao, deberá presentarse con un grupo conformado por sus divisiones menores (Cuarta y Quinta División).

“Resolvimos que se tiene que jugar en los días y horarios que estaban estipulados. Se va a disputar un partido de fútbol, no hay que hacer tanto dramatismo”, declaró Cristian Malaspina, vicepresidente primero y vocero de la Liga y también presidente de Argentinos Juniors.

De su lado, el ministerio de Salud se negó a autorizar el ‘corredor sanitario’ por el que se exceptúa a los equipos del aislamiento de siete días obligatorio para quienes provengan del extranjero.

El ministerio de Salud había ordenado el aislamiento para todo el plantel y dirigentes del club auriazul que regresaron el miércoles de Brasil.

Todos los test PCR dieron negativo, pero las autoridades de Salud estimaron que el plantel rompió “en varias oportunidades la burbuja que es requisito sine qua non para la excepción en el cumplimiento de la cuarentena obligatoria al ingreso al país”.

Los ‘Xeneizes’ habrían roto la burbuja en medio de los incidentes ocurridos al término del partido con Atlético Mineiro, luego de la anulación de un gol que enfureció a Boca, eliminada en serie de penales (3-1) tras dos empates en cero en octavos de final de la Copa Libertadores.

“Nosotros sabemos que no rompimos la burbuja. Hicimos todo, no rompimos la burbuja por más que alguno diga que sí, no hemos roto la burbuja. Nos quedamos 12 horas adentro de un micro (bus)”, declaró este viernes el entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo.

Mientras que Boca empezó la Liga Profesional con un empate a uno ante Unión de Santa Fe, Banfield igualó con el mismo marcador con Central Córdoba.

Boca Juniors vs. Banfield: probables alineaciones

Banfield: Facundo Altamirano, Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Gustavo Canto, Juan Álvarez, Giuliano Galoppo, Gonzalo Miceli, Mauricio Cuero, Luciano Pons y Juan Cruz.

Boca Juniors: por confirmar

Con información de AFP.