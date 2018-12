ESPN denuncia que Real Madrid arregló sorteo de octavos de la Champions

El sorteo de los octavos de final de la Champions League trajo consigo llaves interesantes y algunas no tanto, como el Real Madrid - Ajax de Holanda. Según el periodista Jorge Ramos, del medio ESPN, dicho encuentro habría sido amañado por el presidente del cuadro blanco Florentino Pérez y aceptado sin reclamos por la UEFA.

En pleno programa transmitido por ESPN, Jorge Ramos explicó que un día antes del sorteo de los octavos de Champions League, sus fuentes en España le avisaron que el presidente del Real Madrid había pedido al Ajax como rival. "Jorge, don Floren pidió al Ajax. Ya se está trabajando en el tema y ya mandó el mensaje a la UEFA", fue el mensaje que el comunicador recibió de sus fuentes y que leyó desde su celular.

El relato del amaño del Real Madrid

"Él me ha dado muchos datos y me anticipaba lo que hoy en la mañana terminó ocurriendo”, agregó después Jorge Ramos sobre la suerte que el Real Madrid tuvo, aunque dicen que no es la primera vez que el club blanco realiza esos actos. El Real Madrid enfrentará en doble partido al Ajax en los octavos de final de la Champions League. La ida se jugará en Ámsterdam el 13 de febrero, mientras que el duelo de vuelta se desarrollará el 5 de marzo.

