Boca Juniors visita a The Strongest por la jornada inaugural del grupo C de la Copa Libertadores 2021. El duelo se disputará este miércoles, desde las 5:00 de la tarde (hora peruana), en el estadio Hernando Siles de La Paz. La transmisión estará a cargo de ESPN 2.

El ‘Tigre’ de Bolivia afila las garras para recibir a un ‘Xeneize’ que llega sin Carlos Tévez y con varias bajas por COVID-19, incluyendo a Carlos Zambrano.

Como subcampeón del torneo boliviano en 2020, The Strongest sabe que no la tiene nada fácil, pero no le falta el optimismo para dar su primer zarpazo y porque además debe ganar como local, aprovechando la altura de La Paz, a 3.600 msnm.

Boca Juniors vs. The Strongest | Horarios:

17:00 horas - Perú, Ecuador, Colombia, México

18:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay

19:00 horas - Argentina, Uruguay, Chile, Brasil

00:00 horas del jueves - España, Alemania, Italia, Francia

El director técnico, Alberto Illanes, no podrá contar con su delantero brasileño Rafinha baja por varios meses por una lesión.

Boca Juniors llega al más importante torneo de clubes de la región como bicampeón argentino y con la obsesión de igualar a su compatriota Independiente con siete títulos como máximo ganador de la Libertadores.

El ‘Xeneize’ emprende su primer partido para este 2020 con problemas para su adiestrador Miguel Angel Russo, pues el plantel sufre bajas por varios casos de covid-19, por lesiones de otros y porque decidió no trasladar a su capitán Tévez, de 37 años.

Durante el pasado fin de semana se confirmaron casos de coronavirus del peruano Carlos Zambrano, los colombianos Jorman Campuzano y Edwin Cardona, así como Marcos Rojo, mientras el portero Esteban Andrada fue aislado por haber tenido contacto estrecho con los positivos.

También trepa a Bolivia sin su delantero Mauro Zárate por una lesión, aunque podrá contar con su volante Nicolás Capaldo, recuperado de un cuadro de covid-19.

En el caso de Tévez, Russo optó por no someterlo al trajín de disputar un partido en la altura de La Paz y guardarlo para el torneo doméstico y para el partido venidero por la Libertadores ante Santos, el próximo martes 27 de este mes.

Boca Juniors vs. The Strongest | Posibles alineaciones:

The Strongest: Daniel Vaca - José Sagredo, Saúl Torres, Gabriel Valverde, Marvin Orlando Bejarano - Ramiro Vaca, Raúl Castro, Diego Wayar, Rudy Cardozo - Rolando Blackburn y Jair Reinoso. DT: Alberto Illanes.

Boca Juniors: Maximiliano Andrada - Ezequiel López, Emmanuel Mas, Carlos Izquierdoz, Julio Buffarini - Agustín Almendra, Gonzalo Varela, Nicolás Medina - Exequiel Zeballos, Sebastián Villa y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.