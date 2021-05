Boca Juniors vs. The Strongest se enfrentan en La Bombonera por la jornada 6 de la Copa Libertadores 2021. El cuadro xeneize obligado a ganar para pasar a octavos de final y deberá hacerlo ante el boliviano, también con chances en un partido crucial por el Grupo C del torneo continental. Sigue el MINUTO A MINUTO.

Solo una victoria pondrá a Boca a salvo de cualquier contingencia, mientras que un empate lo obligará a esperar una igualdad o una caída de Santos en Guayaquil frente a Barcelona, mientras que una derrota lo dejará automáticamente fuera de la Copa.

Boca Juniors vs. The Strongest: horarios y canales

Perú: 19:00 / ESPN 2

México: 19:00

Colombia: 19:00 / ESPN 2

Argentina: 21:00 / ESPN 2

Chile: 21:00 / ESPN 2

Bolivia: 20:00

Venezuela: 20:00

Estados Unidos: 20:00 / Bein Sports

Del lado del ‘Tigre’ de La Paz, sólo le sirve un triunfo para tener aspiraciones, y en caso de lograrlo tendrá que aguardar que Santos empate o pierda con Barcelona, ya que una igualdad de puntos con los brasileños lo dejará al margen por tener una peor diferencia de gol (+1 de Santos contra -7 de los bolivianos).

El bicampeón argentino empezó en buena forma su participación copera, pero luego entró en un declive que incluyó dos derrotas ante Barcelona (1-0) y Santos (1-0), y un modesto empate en casa (0-0) ante los ecuatorianos, que tuvieron varias chances para quedarse con los tres puntos y convirtieron en figura al arquero Esteban Andrada.

Para este encuentro decisivo el entrenador Miguel Ángel Russo deberá buscarle un reemplazo al volante Cristian Medina ya que dio positivo al Covid-19. Se trata de una baja sensible porque el juvenil fue titular indiscutido durante casi todo el semestre.

En cambio, The Strongest parece llegar en alza a este encuentro, ya que había empezado la Copa con tres derrotas, pero luego se recuperó con victorias sobre Barcelona (2-0) y Santos (2-1) que le permiten aspirar a dar pelea hasta el final.

En el conjunto paceño también habrá al menos una variante, ya que el central uruguayo Gonzalo Castillo deberá purgar sanción por su expulsión frente a Santos y se prevé que su reemplazo será Gabriel Valverde.

“Estamos mejor que cuando jugamos en La Paz (contra Boca, que ganó 1-0)”, evaluó el delantero Jair Reinoso. “Este es otro equipo, con un técnico diferente y la idea ha encajado muy bien. Va a ser un partido distinto. Estamos muy motivados y tenemos la ilusión de avanzar de fase. Sabemos que tendremos que hacer un partido perfecto”, agregó.