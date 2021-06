Roger Federer respondió una pregunta relacionada con el España vs. Suiza, una de las llaves de los cuartos de final de la Eurocopa. Luego de conseguir su primera victoria en Wimbledon contra Adrian Mannarino (se retiró del partido), el tenista desveló que es muy poco de ver fútbol, pero sí estuvo atento a lo ocurrido durante la jornada del lunes en el torneo continental.

“Yo no soy de los que sigue mucho el fútbol, solo veo habitualmente los partidos del Basilea (club del que es hincha confeso). Pero fue muy emocionante lo que pasó ayer tanto en el partido de España contra Croacia como posteriormente en el de Francia y Suiza”, comentó el múltiple campeón en conferencia de prensa.

Enseguida, Federer felicitó a sus compatriotas luego de recuperarse por el penal fallado (de Ricardo Rodriguez) y la remontada de los galos con un doblete de Karim Benzema y un golazo de Paul Pogba. “El equipo se supo sobreponer a fallar un penalti”, agregó el deportista de 39 años en el diálogo.

De otro lado, ‘Su Majestad’ se refirió al próximo rival de su selección y desea que continúe en la ruta victoriosa en la presente edición de la Eurocopa. “España va a ser duro en cuartos, pero espero que estemos en semifinales. Es un buen momento para mi país”, cerró el ocho veces ganador en Wimbledon.

Los combinados de España y Suiza se medirán este viernes 2 de julio en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo en Rusia por los cuartos de final de la Eurocopa. La ‘Roja’ venció a Croacia por 5-3 en un partido que se prolongó hasta la prórroga. Mientras que los helvéticos eliminaron a Francia en la tanda de los penales.

Federer también celebró

Roger Federer debutó en la edición de 2021 de Wimbledon este martes contra el francés Adrian Mannarino. El suizo se quedó con la victoria después de la retirada de su adversario por motivos físicos. Hasta entonces, ambos iban 2-2 en un partido que se prolongó por dos horas y 45 minutos.

“No es la mejor manera de ganar y además fue por una lesión de rodilla que me recordó lo que he pasado yo en la misma zona. Jugué pensando en la dificultad de una primera ronda aquí, pero nunca pensado que podía ser mi último partido en el torneo. Siempre se resbala más los primeros días de competición, pero da la sensación que hay más humedad cuando se cierra el techo”, comentó Federer a la prensa.