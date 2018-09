Isco dejó en ridículo a periodista tras polémica pregunta

Este jueves el volante de la selección de España y del Real Madrid, Francisco 'Isco' Alarcón, declaró a la prensa como parte de la antesala del debut de su selección en la Liga de Naciones a realizarse este sábado frente a Inglaterra en Wembley. Dentro de las distintas frases que dejó el futbolista acerca de la actualidad de 'La Roja', llamó la atención el hecho de rehusarse a contestar la interrogante del periodista del diario 'El País', Diego Torres.

"Cuando se meten los rivales atrás ¿cómo sientes que haces más daño al rival, recibiendo entre líneas o bajando al centro del campo a recibir el balón?", fue la inquietud de Torres, a lo que 'Isco' respondió: "Yo a ti no te voy a contestar porque al final diga lo que diga tú vas a poner lo que quieras en tu sección del periódico. No necesitamos gente que nos esté pegando palos continuamente porque al final no ayuda".

Isco se refirió a Cristiano Ronaldo y Luis Enrique

Entre otras respuestas referidas a la selección española, Alarcón destacó el entusiasmo del grupo por disputar partidos en esta nueva etapa al mando del técnico, Luis Enrique: "Luis Enrique tiene su forma de ver el fútbol pero es muy parecido a lo que veníamos haciendo.

Estamos muy contentos, con ganas de empezar los partidos y ver en qué nivel estamos. Siempre intento dar lo mejor de mí, jugar para el equipo, ayudarlo lo máximo posible y al final si estamos todos individualmente bien, colectivamente será mucho más fácil".

Finalmente, cuando se le interrogó por la ausencia de Cristiano Ronaldo tras su partida a la Juventus, el mediocampista afirmó que: "Cristiano es un jugador extraordinario que te aseguraba entre 40 y 50 goles por temporada pero ya sabemos cómo es el fútbol. si ganamos este año no lo vamos a echar de menos, si perdemos lo echamos de menos".

"Ahora como equipo estamos muy bien, hay jugadores que el año pasado quizá no metían tantos goles, este año se están hinchando así que de momento no lo echamos de menos pero acabamos de empezar y ojalá sigamos así pero desearle suerte también en la Juventus", agregó.

España enfrentará a la Inglaterra de Gareth Southgate este sábado por la Liga de Naciones organizada por la UEFA, luego de ello se medirá a Croacia el 11 de este mes.

