España y Alemania EN VIVO se verán las caras este jueves 03 de setiembre desde el Mercedes Benz. Sigue AQUÍ la transmisión minuto a minuto EN DIRECTO de este partidazo que será válido por la jornada 1 de la Liga de Naciones de la UEFA, torneo en el que en esta edición 2020 buscarán destronar al vigente campeón Portugal. Revisa aquí cómo y dónde podrás ver EN DIRECTO este encuentro.

España vs. Alemania EN VIVO: Dónde ver EN DIRECTO el partido

Alemania | ZDF

España | fuboTV España, TVE La 1

Argentina | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Australia | Optus Sport

Brasil | Esporte Interativo Plus, TNT Go, TNT Brazil

Chile | DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia | DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica | Sky HD

Cuba | ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

República Dominicana | ESPNPlay Caribbean, Sky HD, ESPN Caribbean

Ecuador | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador | Sky HD

Francia | TFX, Free, Molotov

Honduras | ESPN Caribbean, Sky HD, ESPNPlay Caribbean

México | Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá | Sky HD

Perú | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Reino Unido | Sky Sports Premier League, SKY GO Extra

Estados Unidos | TUDN.com, TUDN App, UniMás, TUDN USA, Univision NOW, ESPN2, TUDN Radio, TUDNxtra

Uruguay | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela | DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Cómo ver La 1 de TVE

Señal Terrestre

TDT Andorra: Canal 45

Señal Satélite

Movistar+: Dial 1

Señal Cable

Vodafone TV: Dial 1

Euskaltel: Dial 8 y Dial 1

R Cable: Dial 111 y Dial 1

Telecable: Dial 1

Racctel+: Dial 1

España vs. Alemania: Posibles alineaciones del partido

Alemania: Bernd Leno, Robin Gosens, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Thilo Kehrer, Toni Kroos, Emre Can, Leroy Sané, Kai Havertz, Julian Brandt y Timo Werner.

España: De Gea, Jesús Navas, Sergio Ramos, Pau Torres, Gayá, Rodri, Fabián Ruíz, Mikel Merino, Adama Traoré, Ferrán Torres y Rodrigo.