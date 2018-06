Es oficial: España despidió a su entrenador por firmar por el Real Madrid

Le cortaron la cabeza a Julen Lopetegui. Tras ser anunciado como nuevo técnico del Real Madrid, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dio a conocer que cesó de su cargo al hasta hace poco entrenador de la selección española. La decisión ha causado gran asombro en todo el mundo, ya que los ibéricos están a solo dos días de debutar en Rusia 2018 (jugarán contra Portugal).

"Nos hemos visto obligados a prescindir de Lopetegui", empezó diciendo Rubiales. "No me siento traicionado porque Julen ha hecho un trabajo impecable. Nos vemos obligados por cómo se han hecho las cosas. Es un profesional integro, pero las formas no han sido las correctas. No podemos permanecer al margen de las negociaciones de uno de sus trabajadores y mirar para otro lado. Nos hemos visto obligados", explicó.

A solo 48 horas del duelo del viernes contra Portugal, el titular de la RFEF precisó que todavía no han decidido quién es el que tomará la posta de Lopetegui. "No hay sustituto todavía", respondió escuetamente.

¿Cómo ha tomado el plantel el despido de Julen Lopetegui? "He hablado con los jugadores, y puedo garantizar que van a hacer junto al nuevo cuerpo técnico todo lo que está en su mano. Nos quedamos en una situación muy complicada. Estamos todos afectados", admitió.

"Les he dado mis explicaciones a los jugadores y lo han comprendido. Me han transmitido su compromiso máximo", añadió.

Luis Rubiales no quiso entrar en polémicas con el Real Madrid aunque dejó en claro que no le gustó la forma cómo ha manejado su interés y posterior contratación del que era todavía DT de la selección española.

"El Real Madrid busca un entrenador y al mejor. Es lícito. No tengo porque juzgar al Real Madrid. El que le haya llevado el tema es el responsable. No se pueden hacer así las cosas y menos a cinco minutos antes del anuncio. Nos hemos visto obligados a tomar la decisión porque la selección es el equipo de todos los españoles. Tener a los mejores es importante, pero cómo se hacen las cosas, más todavía", finalizó.