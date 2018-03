España 6-1 Argentina: 3 datos de terror contra la albiceleste tras goleada

Fue un golpe duro que volvió a la realidad al equipo de Jorge Sampaoli. La selección de Argentina, desde la era de Bauza hasta la del 'Hombrecito' ha mantenido el mismo fútbol, con una escasa idea colectiva y sin eficacia en los últimos metros del campo.

Para este encuentro, Lionel Messi no pudo estar presente debido a que no se había recuperado de su lesión. Por su parte, la selección de España realizó su mejor partido desde la era de Julen Lopetegui. Esta goleada por 6 a 1 con un Hat Trick de Isco, dejó 3 datos que la selección de Argentina no querrá recordar nunca.

1. Tras el 6 a 1 de la selección de España a laselección de Argentina, la albiceleste sufrió la mayor goleada en sus 116 años de historia de partidos amistosos.

2. Es la quinta mayor goleada sufrida en contra:

- Argentina 1-6 Checoslovaquia en 1958 (Mundial)

- Argentina 0-5 Uruguay en 1959 (Copa América)

- Argentina 0-5 Colombia en 1993 (Eliminatorias)

- Argentina 1-6 Bolivia en 2009 (Eliminatorias)

- Argentina 1-6 España en 2018 (Amistoso)

3. La selección de España ha logrado la mayor goleada en su historia contra cualquier rival que haya sido campeón de Europa, América o del Mundial.

Fuente de datos: Mister Chip

LEE ADEMÁS