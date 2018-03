El escandaloso penal que indignó a todo el fútbol de Chile [VIDEO]

El fútbol es injusto y muchas veces se cobran faltas inexistentes, pero al penal cobrado este fin de semana en Chile en el duelo entre Colo Colo y U de Concepción hay que inventarle un nuevo calificativo, una falta que ha dejado indignados y sorprendidos a propios y extraños por lo insólita que es.

Corría el minuto 84 del partido y Colo Colo empataba 1 a 1 con U de Concepción cuando el jugador de la universidad, Jean Meneses, entró al área y eludió a Óscar Opazo, quien desde el piso quiso quitarle el balón con una patada al aire, sin imaginar que Meneses se tiraría al piso de una manera escandalosa y que el árbitro sancionaría la falta.

Sin embargo, sus declaraciones te dejarán aún más sorprendido: "En el segundo gol nuestro a mí me toca y uno tiene que aprovechar que a los delanteros no nos pueden tocar en el área. Ahí jugué un poco con la viveza y me dejé caer sintiendo el toque de Opazo", confesó Jean Meneses de la U de Concepción.

Estas fueron las declaraciones de Meneses y el polémico penal

