Escándalo en México: árbitro denuncia que fue despedido por ser negro

Adalid Maganda, árbitro mexicano, salió los medios a decir su verdad y lo que dijo ha vuelto a despertar en México el eterno debate sobre la discriminación racial. El citado réferi denunció que fue dejado de lado por la Federación Mexicana de Fútbol (FEMEXFUT) por su color de piel. Y acusó directamente a Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros, y a Jorge Gasso, encargado del área técnica.

"Hace como 15 días yo fui a preguntarles, tuvimos una reunión en su oficina, estaban Arturo Brizio, Jorge Gasso y Julio Escobar; fui a preguntarles el por qué mi situación en el arbitraje y no me contestaron nada, solo me daban excusas y le pregunté si era sobre mi color a Arturo Brizio y se echó una carcajada sarcásticamente. Ellos siempre me trataron de 'negro' y un montón de cosas", contó Maganda.

"Jorge Eduardo Gasso me dijo 'negro' en esa reunión: '¡Pues, por negro! ¿No ves tu color?'. El jueves me marcaron para decirme que ya no entro en planes para la Comisión de Árbitros; me marcó Julio Escobar, (dijo) que ya no entraba yo en planes para la siguiente temporada, que no me presentara ni a la Convención de Árbitros", añadió.

Irá hasta la FIFA

Adalid Maganda, que recién dirigió en la Liga MX desde el año pasado, asegura también que su despido se debería a una represalia por haber estado en desacuerdo con el nombramiento de Arturo Brizio como presidente de la Comisión de Árbitros de la FEMEXFUT.

"Fui uno de los mejores árbitros del Ascenso y por eso debuté en la Liga MX. Llegué a finales, pité liguillas; sin embargo, cuando llegó el señor Brizio mi carrera se vino para abajo y eso tiene que ver con que fui uno de los tres árbitros que estuvieron en desacuerdo con su llegada. Pero esto no se quedará así, iré hasta la FIFA a defender mis derechos", advirtió.