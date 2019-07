¡Escándalo en Ecuador! Bolillo Gómez dejará su cargo tras indisciplina de jugadores en la Copa América 2019 | VIDEO

La eliminación de la selección de Ecuador de la Copa América 2019 ha destado toda una polémica en la prensa ecuatoriana, pues durante el torneo se habrían cometido actos de indisciplina, lo cual sería el detonante para que el Hernán Bolillo Gómez sea echado del cuadro norteño.

Según el periodista Reinaldo Romero, quien se encuentra cubriendo los por menores de la Copa América 2019 se pudo concer que hasta seis futbolistas estarían implicados en actos de indisciplina al estar presente en una fiesta después del encuentro ante Japón, partido que les valió la eliminación en Brasil 2019.

"Luego de medir a #Japón, SEIS jugadores de #Ecuador armaron la fiesta en el piso 17 del Hilton Garden, en #BeloHorizonte", escribió el periodista ecuatoriano.

Luego, otro periodista ecuatoriano, Roberto Machado ratificó lo dicho por Romero: "Ratificado hubo fiesta en la Selección luego del empate con Japón . Seis jugadores involucrados. La FEF debe ratificar, sancionar y publicar los nombres de estos malos elementos. #fueralaindisciplina".

Bolillo Gómez con las horas contadas

El periodista de Directv Sports, José Alberto Molestina informó el último domingo 30 de junio que el técnico colombiano Bolillo Gómez esta semana pondría fin a su vínculo contractual con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de por medio estaría el acuerdo que solo se cumplirá con un año del contrato por parte de la FEF.

"Lo van a sacar al Bolillo. Económicamente se habla de lo que él gana, que es una suma importante, pero a mí no me gusta hablar de esos temas. Lo que hará la FEF es respetar al Bolillo y viceversa. No le van a pagar los tres años de contrato, se pagaría un año de contrato y así ni para ti ni para mí", manifestó el periodista ecuatoriano.

