Escándalo: cobran insólito penal a Cruzeiro dos metros fuera del área

El partido entre Cruzeiro y Palmeiras por la fecha 27 del Brasileirao ha dado la vuelta al mundo, aunque por una jugada de escándalo protagonizada por el defensor paraguayo Gustavo Gómez, quien pertenece al 'Verdao'.

Corría el minuto 29 del partido cuando Gustavo Gómez intenta cabecear el balón, pero finalmente choca en la mano, totalmente extendida y el árbitro cobra penal. Lo inaudito es que la jugada ocurre poco más de dos metros fuera del área, generando una enorme polémica en la que incluso Alexandre Mattos, DT del Palmeiras, reclamó furioso. El árbitro del partido, Dewson Fernando Freitas se mantuvo firme en su decisión.

O lance que resultou no gol do Cruzeiro. Gustavo Gómez cortou com a mo fora da área, mas árbitro deu pnalti https://t.co/YR2FVs5VKu pic.twitter.com/E0W1rHTaji