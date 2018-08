Ernesto Valverde dio tajante respuesta sobre el fichaje de Paul Pogba

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, mantiene la expectativa de lo que pueda lograr su equipo esta temporada. Con la llegada de Arturo Vidal, el estratega ha señalado que espera tener un mejor equipo.

En Barcelona están convencidos que el mediocampista chileno aportará en el medio sector con ese carácter y fortaleza que lo caracterizan. Sin embargo, consultado por algunos fichajes que se podrían dar en los próximos días, como es el caso de Paul Pogba, Ernesto Valverde puso fin al asunto con una tajante respuesta.

"Paul Pogba está en otro equipo. Hay que ser muy respetuoso con los que están en otros clubes y no valorar todas las elucubraciones de un mercado en el que salen muchos nombres. Hay que respetar al jugador y al club", manifestó el entrenador.

Pero además, luego de responder dijo que el club no cierra la posibilidad de incorporar nuevos jugadores, para lograr los objetivos que se han propuesto para esta temporada. "Soy el entrenador. No tengo la llave de cerrar y abrir puertas. Estamos abiertos, como todos los clubes, a mejorar nuestro equipo en el plazo que estimemos oportuno. No sabemos lo que va a ocurrir. Estamos preparados para todo", expreso luego de comparar el estilo de juego de Paulinho con el de Arturo Vidal.

