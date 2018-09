Ernesto Valverde: "Los premios se llaman 'The Best' y el mejor no estaba"

Previo al duelo entre Barcelona y Leganés por La Liga, el técnico del conjunto azulgrana, Ernesto Valverde, ha declarado acerca de distintos temas coyunturales, siendo bastante polémico con sus palabras.

Los premios 'The Best' dieron por ganador al jugador del Real Madrid, Luka Modric, una decisión con la que Valverde no está de acuerdo: "Cada uno tendrá su opinión. Yo tengo la mía. Creo que tampoco es momento de comparar jugadores. Para nosotros Leo es el mejor. Es un premio que se llama 'El mejor' y no estaba el que, para nosotros, es el mejor No tengo nada que decir. Modric es un gran jugador que ha hecho un gran año", señaló.

El entrenador español no considera necesariamente justa esta premiación: "La polémica tiene su vidilla y su venta, no lo vamos a negar. Yo lo achaco a todo eso. Hay ruido excesivo, pero al final es donde estamos metidos. Esto es un deporte, pero cada vez es más un 'business' para todos", agregó.

Finalmente, sobre el uso del VAR, Valverde manifestó que: "Tiene partes que me gustan más, porque da una segunda visión en cuestiones decisivas, y otra parte en la que no lo veo tan claro. No sé cómo decirlo. ¿Qué importancia tiene la jugada de la expulsión y por qué no tiene importancia una falta en la frontal que no se pita? El otro día la Real nos mete con una falta en el centro del campo que no era".

Este miércoles Barcelona visitará al Leganés por la fecha 6 de la Liga en el Estadio Municipal de Butarque, a partir de la 1 p.m.

