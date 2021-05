Erling Haaland ha acaparado la atención del mundo a base de goles y brillantes actuaciones. De ahí se explica que varios clubes anhelen su fichaje. Según la prensa europea, Barcelona y Real Madrid lo tienen en la mira, aunque el agente del deportista, Mino Raiola, dejó en claro cuál es la postura de Borussia Dortmund.

“Lo que sabemos hoy es que el Dortmund habló muy en serio con nosotros y nos dijo: ‘No-lo-ven-de-mos’. Y esto es lo seguro. Hay que ver si ese deseo existe hasta el 1 de septiembre. En mi cabeza está que salga este verano, en la del Dortmund, no”, afirmó Raiola en entrevista con el diario As.

Cuestionado sobre la opción de Barcelona de fichar a Erling Haaland, el representante contestó: “Es complicado, pero no imposible. Ese es el trabajo de un dirigente de un club. Es igual para los clubes que para los jugadores. Pasa un tren y qué haces, lo coges o no lo coges. Y esa es la gran cuestión”.

Por otro lado, Raiola no descartó que Real Madrid esté en capacidad de hacerse de sus servicios. “Permitirse no lo sé, porque no estudié sus finanzas. Pero creo que sí. Creo que todos pueden permitírselo. Pero la pregunta es otra: ¿el Madrid puede permitirse no comprar a Haaland? ¿Y el Barcelona?”, indicó.

Hubo tiempo también para comparar a Erling Haaland con otras dos estrellas consolidadas, relacionándolo con lo que pueda pasar con su futuro: “A Haaland le interesan dos cosas: marcar goles, porque es como un Cristiano o un Ztalan, tiene esa obsesión positiva, y ganar títulos. Y él escogerá, seguramente, donde esas dos cosas juntas se den más”.