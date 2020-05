Antes de que las ligas europeas se paralizaran por el Coronavirus, Erling Haaland era el delantero del momento. En la Bundesliga sumaba 9 goles en tan solo 8 partidos disputados, siendo el mejor promedio de gol y era el principal protagonista del Borussia Dortmund. Esta vez, el entrenador de la Selección Sub 18 de Eslovaquia, Stanislav Macek, habló sobre el delantero.

“En marzo le vi jugar con la Sub-20 de Noruega contra la Sub-21 de Eslovaquia. Y puedo decir que no había visto una actuación individual de un joven como aquella. Ganaron 2-0 y marcó sólo un gol, pero su partido fue extraordinario. Me llamó tremendamente la atención”, indicó el técnico para el diario AS.

Macek lo conoce desde la categoría Sub 12: “Nada más verla me impresionó mucho. Era un niño trabajando como un profesional maduro. Tiene claro cuál es su objetivo en el fútbol. También que es difícil, pero me dijo: ‘Para llegar no tengo que trabajar rápido sino muy duro’. Y lo hace sin descanso. Mire, cuando llegó al Salzburgo casi no jugaba, y ahora es un espectáculo”.

Además, llegó a compararlo con Zlatan Ibrahimovic: Es un Ibrahimovic moderno. Incluso diría que mucho mejor en movimiento, más rápido. Y tiene una gran mentalidad a la hora de encarar el juego y la profesión. No quiere acelerar ningún plazo”, afirmó.

Finalmente, se animó a lanzar el nombre de un club al que podría llegar Erling Haaland si continúa con ese ritmo de trabajo: "Si sigue progresando así seguramente lo veamos en poco tiempo en un equipo aún mayor, tal vez el Madrid”.