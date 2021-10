Polémica entre Borussia Dortmund y la Federación de Noruega por la lesión de Erling Haaland. Desde el club, a través del entrenador Marco Rose, dieron una actualización de lo que vivió el goleador en los últimos días. Mientras que el comando técnico de la selección lamenta la ausencia del jugador para la jornada internacional de FIFA e insinúa que los germanos son culpables de lo que ocurre con el ‘Cyborg’.

“¿Selección? No es mi trabajo acabar con la esperanza de alguien”, dijo Rose al ser preguntado por Haaland, quien lleva ya tres partidos sin siquiera salir en lista. Su último compromiso fue ante el Unión Berlín, el 19 de septiembre, en el que anotó un doblete.

“Erling lleva días intentando jugar. Quien lo conoce también sabe que siempre quiere jugar. No llegó a la Liga de Campeones. Empezó en Gladbach y hoy no funcionó. Y me dijo muy oportunamente ‘entrenador, me encantaría jugar, pero no puedo moverme como quiero. Ni siquiera puedo caminar’”.

“Este es el ‘status quo’ con el que estamos trabajando, y creo que sería inteligente si todos dejáramos de especular. Entiendo a la federación noruega. Es un ser humano, no una máquina. Si no funciona, no funciona”, explicó.

“Tenemos que ponerlo sano para el Borussia Dortmund, pero también para la selección de Noruega. Tuvimos dos partidos sin él ahora y por el momento, las cosas tampoco pintan bien para Noruega. Esto también es lo que dice Erling, y deberíamos liberarnos de la presión y no preguntar sobre su estado todos los días. Deberíamos dejar que se recupere”, sentenció.

Haaland no jugará con la selección

Precisamente debido a los problemas musculares, Haaland fue declarado baja este lunes para los próximos partidos contra Turquía y Montenegro de clasificación al Mundial 2022.

“Hola gente, una pena no poder estar preparado para los partidos con la selección. Tenía muchas ganas. En todo caso, buena suerte a Noruega”, tuiteó en noruego el delantero de 21 años.

Haaland se perdió los tres últimos partidos con el Borussia Dortmund, y su presencia con Noruega estaba en duda. “La lesión parecía poder reducirse, pero la evolución fue muy lenta desafortunadamente”, confirmó el médico de la selección noruega, Ola Sand, en un comunicado de la Federación.

“Hay también riesgo de complicaciones si regresa demasiado rápido”, advirtió.