Eric Abidal aclaró el supuesto mensaje de Lionel Messi cuando tenía cáncer

Eric Abidal, exlateral del Barcelona, ha sido noticia los últimos días por un supuesto mensaje de Lionel Messi cuando el francés vivía una dura etapa por el cáncer. El francés habló en Canal+ de su país y dijo lo siguiente: "Les hice un video a los jugadores antes de un partido para animarlos, les decía chicos, no se preocupen, yo estoy allí. ¿Sabes qué me dijo Messi? 'No nos envíes más cosas así, que nos hace daño'". Ahora, salió a aclararlo todo.

Lionel Messi jamás lo atacó

A través de su cuenta de Twitter, Eric Abidal se dirigió al conocido programa español "El Chiringuito" acerca de lo mencionado en Canal+ y habló en referencia a Lionel Messi: "Aclaración: cuando envié el video para animar al equipo, Leo Messi nunca me dijo que no les enviara más cosas así, ni que no quisiera saber nada. Leo me dijo que no les gustaba verme así, pero en ningún momento ha tenido malas palabras para mí", aclaró el exBarcelona.

Además, quien agradeció las aclaraciones del francés fue el conductor principal de "El Chiringuito", Josep Pedrerol: "Hola Eric. Quedó claro. Así fue como lo contamos en Jugones. Nos alegramos mucho de tu completa recuperación. Has sido un ejemplo para todos. Un abrazo", señaló el español.

Con esto, se cierran todos los rumores sobre el supuesto mensaje negativo que tuvo Lionel Messi contra Eric Abidal.

Pedrerol disparó contra Messi en su programa

