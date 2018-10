Equipo de menores y su contundente cartel contra la violencia en el fútbol

El fútbol internacional infantil no ha estado ajena a la violencia, la misma que llega de los padres de familia, que en su afán de defender lo que ellos creen está bien se agarran a golpes con otras personas sin importarles que al frente tienen a niños que no saben el motivo de la gresca. Así, en España, un club no tuvo mejor manera que mostrar un cartel advirtiendo a los padres que, de enfadarse, pueden realizar otras acciones en vez de crear problemas.

El Bertamiráns es un equipo La Coruña de Primera Autonómica que, harto de que los padres quiten el protagonismo a sus hijos, decidió colgar un cartel con un mensaje que se ha hecho viral: Atención: en este campo los protagonistas son los chavales. Los demás aplaudimos y animamos. Si se pone muy nervioso/a al lado de la cafetería hay una puerta (puede ir a contar los árboles que están enfrente). Gracias por ayudar a que los chavales lo pasen bien.

Este cartel debería de estar presente en todos los campos de fútbol @BertamiransFC pic.twitter.com/V7wuo5qtKz — Isma Pedreiro (@ismapedreiro) 12 de octubre de 2018

El club español quiere fomentar así el espíritu deportivo. El equipo deja también clara su tolerancia cero ante cualquier situación de violencia verbal o física que suceda en las gradas. Y es que lo adultos deben mantener las formas en todos momento y ser un ejemplo para los más pequeños.

LEE ADEMÁS: