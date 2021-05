El día después de la heroica presentación de Enzo Pérez (dejó la volante y se cuadro bajo los tres palos), los hinchas de River Plate siguen exultantes a tal punto de buscar todas las formas posibles para expresarle gratitud. En las redes sociales están circulando imágenes de todo tipo y todas relacionadas al jugador de 35 años.

Desde una casaquilla que tiene estampada la frase: “Yo vi atajar a Enzo Pérez”. Pasando por el hombre que salió a las calles montando una motocicleta y vistiendo un chaleco fosforescente con la número 24 en la espalda y el nombre de la figura de los ‘Millonarios. Ambos detalles pintados con un plumón.

También hay otros souvenirs, relacionados a Enzo Pérez, que se venden en Internet. Muñecos, tazas, gorras y también la réplica de la camiseta que utilizó el mediocampista en el choque por la quinta jornada de la ronda de grupos de la Copa Libertadores que terminó con victoria por 2-1 frente a Independiente Santa Fe.

Los ‘trofeos’ a las vitrinas de casa

Tras el juego en el estadio Monumental de Buenos Aires, Pérez compartió una fotografía mediante las redes sociales. En la postal, el improvisado arquero aparece con el uniforme que uso contra los colombianos y sus hijos llevan los guantes del ‘1’ y otros recuerdos que irán directamente al lugar especial del hogar.

“Va todo al museo. Guardaré todos los videos, todas las fotos. Todo”, declaró el volante, quien llegó a River Plate después de su experiencia en España con Valencia y Portugal con Benfica. Previamente, el jugador debutó en Godoy Cruz y luego pasó a Estudiante de La Plata y el ‘Pincha’ fue su trampolín al ‘Viejo Continente’.

Show Player

Amor a la camiseta

Enzo Pérez retorno de Europa con la intención de ponerse la camiseta del ‘Millo’. Incluso, el medio tuvo chances de marcharse a Turquía, pero el amor por el club pudo más y la disposición a cuadrarse en la portería ante la ausencia de todos los arqueros inscritos para la Copa Libertadores, es solo un gesto de todo lo que es capaz de hacer.

“Todos saben el amor que tengo por este club. Yo solo vine por una cosa, que es ponerme la camiseta de River. Obvio que han pasado muchísimas cosas, se han logrado cosas muy importantes en la institución. No quiero ser ni ídolo, ni referente, todo lo que se ha dado es a través del tiempo. Y uno se lo puede ganar o no, pero realmente no busco eso. Vengo a disfrutar, a ponerme la camiseta de River, algo que hoy en día sigo disfrutando y sintiendo de la misma manera”, sostuvo.