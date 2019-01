En la Copa de Asia, dos compañeros se tropezaron y árbitro cobró penal [VIDEO]

En el marco de la Copa de Asia, un hecho verdaderamente sin precedentes sucedió en el duelo entre la selección de Australia y su par de Siria. El juez del compromiso, el mexicano César Ramos, cobró un insólito penal provocado por dos jugadores sirios que se tropezaron entre sí.

Se disputaba el minuto 79 del lance cuando, en un ataque sirio, dos jugadores chocaron y se tropezaron en el área, provocando la caída de uno de ellos. El juez, en una evidente mala decisión, cobró falta y penal para el cuadro asiático que, desde los doce pasos, igualó el compromiso. Los australianos no lo podían creer. Protestaron pero nada pudieron hacer ante la determinación del árbitro que no cambió su veredicto.

Sobre el final del compromiso, eso sí, pese al burdo error del árbitro azteca, los oceánicos ganaron el partido en la última acción del encuentro, atenuando el grueso yerro del mexicano.

Tras el fin de la fase grupal del certamen continental asiático, Australia logró acceder a los octavos de final. Los sirios, en tanto, quedaron último del grupo B.

Los cruces de la ronda de 16 mejores del campeonato serán Tailandia vs. China; Irán vs. Omán; Jordania vs. Vietnam; Japón vs. Arabia Saudita; Corea del Sur vs. Baréin; Catar vs. Irak; Emiratos Árabes vs. Kirguistán; y Australia vs. Uzbekistán.