Emre Can acepta el reto de jugar al lado de Cristiano

En Turín sólo se habla de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, hay un nombre que también acapara elogios. Emre Can, quien no renovó su contrato con el Liverpool y quedó libre, firmó con la Vecchia Signora hasta 2022. Y como no podía ser de otra manera, se refirió a CR7 con mucho entusiasmo.

"Sería genial jugar con Cristiano Ronaldo. No sé si el club tuvo contactos con él, pero si llega será grandioso", aseguró. El volante alemán usará la camiseta 23, que antes lucieron cracks como Dani Alves y Arturo Vidal, y contó su gran admiración por el club italiano: "Recibí muchas ofertas de clubes importantes, pero elegí Juventus porque su proyecto es grande. Conozco la mentalidad ganadora de este equipo y vine para ganar nuevos títulos. "El primer objetivo tiene que ser la Serie A y luego la Champions".

Y de paso, confesó: "Zinedine Zidane era uno de mis ídolos desde que era joven. Además, mi primer entrenador era italiano y aficionado de la Juventus. Con 7 años me dijo que un día jugaría aquí y ahora está muy contento. Mis ídolos eran Nedved y Del Piero".