Emotivo homenaje de despedida a Wayne Rooney de la Selección de Inglaterra

Previo al duelo amistoso entre la selección de Inglaterra y Estados Unidos en el estadio Wembley, la Federación Inglesa de fútbol decidió rendir homenaje a su máximo artillero quien se despide oficialmente de la Selección, el histórico Wayne Rooney.

El actual jugador del DC United de la MLS ingresó al terreno de juego junto a sus 4 hijos y fue ovacionado por la multitud que se dio cita para apoyar al cuadro inglés. Los jugadores le hicieron un 'pasillo de honor' y finalmente el presidente de la Federación, Greg Clarke, junto al actual capitán del equipo, Harry Kane, le brindaron una placa conmemorativa por este emotivo momento.

15 years, 9 months and 4 days after his England debut… @WayneRooney receives a guard of honour ahead of his final appearance pic.twitter.com/Eorct4H24s

— ESPN UK (@ESPNUK) November 15, 2018