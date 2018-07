La emotiva carta con la que Vinicius Jr. se despidió del Flamengo

Real Madrid acaba de perder a su jugador emblema, Cristiano Ronaldo, y tendrá que hilar fino para armar un plantel que alcance el mismo potencial que cuando contaba con la estrella portuguesa. Por lo menos, una 'joya' ya está a punto de arribar a la Casa Blanca.

Hablamos de Vinicius Jr., joven delantero brasileño que llegará procedente del Flamengo, donde compartió vestuarios con nuestro compatriota Paolo Guerrero. El atacante de 17 años (mañana 12 de julio cumple 18) llegará el viernes a Madrid por lo que escribió una emotiva en la que se despidió de la afición del 'Mengao'.

"Faltan palabras para describir lo que siento y lo feliz que he sido con esta camiseta, en este club al que amo desde que nací. Pasé los mejores momentos de mi vida y los peores también... y hoy salgo de aquí feliz, honrado, realizado, orgulloso y mucho más", dice la primera parte de la publicación que Vinicius Jr. compartió en su cuenta de Instagram.

"Quiero agradecer primero a Dios y a todos los que me han ayudado hasta aquí. ¡La mayor afición del mundo y todos los seguidores de otros equipos que siempre me mandan mensajes y me acompañan en mi fútbol!", agregó la joven promesa brasileña.

En otra parte de su carta, Vinicius Jr. comentó que está "nervioso" y "ansioso" por el nuevo desafío que se le presenta en su carrera, sobre todo ahora que tendrá que ocupar el lugar de una leyenda como Cristiano Ronaldo.

"El viernes voy para España/Madrid y estoy un poco nervioso, ansioso por esa nueva etapa de mi vida. Un nuevo desafío que voy superando, siendo tan joven. Que Dios pueda bendecirme y también a mi familia, que mis amigos puedan ayudarme más en el que es mi mayor sueño y desafío", escribió el brasileño.

"Gracias, gracias y gracias. Ni en mis mejores sueños soñaba con este inicio de carrera hermoso y maravilloso. Y a veces sigo pensando... ¿tanto me lo merezco? Agradezco a Dios todos los días que el me dé más fuerzas para realizar mis sueños. En serio, Flamengo, te amo. ¡Yo soy Mengao! Hasta luego", concluyó.