La emocionante narración de los 5 goles de Liverpool ante Roma [VIDEO]

Liverpool es el equipo que viene causando sensación en todo Europa. Luego de haber derrotado con suma categoría a Manchester City, ahora venció a Roma por 5-2 en la primera semifinal de la Champions League.

La increíble performance de Mohamed Salah fue algo que maravilló a todos, especialmente a los relatores ingleses quienes vivieron de una manera bastante especial cada gol que anotaba Liverpool contra la Roma hasta llegar al número 5 que, en ese momento, les daba una tranquilidad enorme para afrontar el partido de vuelta.

La narración del gol de Mohamed Salah fue simplemente alucinante, pues los relatores de Liverpool no podían creer el tremendo gol que estaban viendo en Anfield Road.

"THIS IS SENSATIONAL FROM LIVERPOOL!"



