Emiliano Sala: hallan restos de un avión en una playa francesa

Luego de 10 intensas días de búsqueda, las autoridades que están a cargo de la búsqueda de Emiliano Sala encontraron dos asientos en playa de la península de Contentin, región de Normandia, norte de Francia. Creen que son del avión en el que viajaba el futbolista.

"A partir de un exámen preliminar, hemos llegado a la conclusión de que es probable que los asientos sean del avión perdido", afirmó la Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos de Gran Bretaña (AAIB).

Distintos personajes y clubes vienen teniendo emotivos homenajes y fue el Arsenal uno de los más recientes que no se olvidó de Sala y se sumó a los buenos augurios.

En Londres, los 'Gunners' recibieron a Cardiff por la fecha 24 de la Premier League, en el primer encuentro del equipo de Sala tras la desaparición del argentino, y en la planilla oficial que se entregó en la previa del partido Sala figuró su nombre en la nómina. Eso sí, en el espacio en el que debe ir el número de la camiseta decidieron poner una flor amarilla (un narciso), el símbolo con el que se unieron los hinchas del club galés y del Nantes, su anterior equipo, para homenajear al jugador.

Nota en desarrollo...

Together for David Ibbotson and Emiliano Sala #ARSCAR pic.twitter.com/45Tp8o7Hc0

— Arsenal FC (@Arsenal) January 29, 2019