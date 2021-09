Después del 1-1 entre Noruega y Holanda, en la jornada de las Eliminatorias Qatar 2022, Erling Haaland conversó con los medios de comunicación. Además de comentar del gol que anotó en el compromiso del grupo G, el delantero confesó que tuvo un choque con Virgil van Dijk, donde el central terminó lastimado.

“De hecho, le fracturé el dedo. No sé cómo pasó”, reveló el jugador de Borussia Dortmund en declaraciones recogidas por el canal de televisión noruego TV2. Enseguida, el ‘Cyborg’ brindó más detalles y hasta comentó cuáles fueron las palabras del central de Liverpool: “Él simplemente dijo, ‘joder, me has roto el dedo’”.

Cerca del minuto 47, Van Dijk se ubicó a un costado de la cancha para ser atendido por el cuerpo médico de la selección. En unas imágenes, el jefe de aquel equipo se dejó ver resolviendo el incómodo asunto con el dedo de Virgil. Enseguida, el futbolista holandés retornó a la actividad con una protección en la zona afectada.

El médico de Holanda le acomodó el dedo a Van Dijk, tras el choque con Haaland. (Foto: Captura)

Como ocurre en este tipo de situaciones, todo quedó dentro del terreno de juego. De hecho, Haaland aseguró que tuvo un diálogo breve con el adversario para conocer cómo resolvió la molestia en pleno desarrollo de la contienda. “Es un buen tipo y lo hablamos. No tengo ni idea de cómo sucedió, pero así fue”, indicó.

De su lado, Van Dijk solamente se centró en lo ocurrido dentro de la cancha. “Son rápidos arriba y juegan muy directo. Ese es su peligro. A veces defendimos bien, pero en otras ocasiones les dejamos pasar. Fallamos dos ocasiones claras, no estuvo tan mal”, desveló sobre el juego que dejó a Holanda, Montenegro y Noruega con siete puntos en el segundo lugar, debajo de Turquía (ocho).

Van Dijk en el ojo de la tormenta

El defensa tuvo un momento incómodo luego del partido cuando un hincha entró a la cancha y le pidió una foto. De inmediato, el capitán de la selección holandesa se lo quitó de encima con un empujón y lo sacó del lugar. Las imágenes ya son virales.

Por esa acción, en redes sociales se armó un gran debate sobre la reacción de Van Dijk. Algunos aseguran que no debió actuar de esa forma, mientras que otros señalan que fue lo mejor debido a que el fanático abusó de su confianza.

Van Dijk empuja a hincha que intentó tomarse una foto con él. (Fuente: Eleven Sports)