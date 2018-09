El tatuaje de un hincha de Lionel Messi para que vuelva a la selección

Impresionante. Un hincha de Lionel Messi no tuvo mejor idea que tatuarse a la mega estrella del Barcelona en toda la pierna izquierda y al mismo tiempo esperar el regreso definitivo del '10' a la selección argentina. El seguidor ya se convirtió en viral en todas las redes sociales por lo bien que quedó la imagen de delantero argentino.

El nombre del hincha es Ramiro y es fiel seguidor de Quilmes pero antes de todo admira y ama a Lionel Messi. Su salida de la selección le ha afectado a su seguidor número uno y por ello decidió tatuarse el rostro del argentino a todo la pantorrilla. Ramiro decidió subir una foto a su perfil de Facebook con un extenso mensaje para su ídolo.

"No creo que se trate de ser siempre campeón o el mejor de la historia. Yo estoy seguro que nunca jamás en el resto de mi vida voy a tener el privilegio ver algo igual a vos. Pobre de aquellos que no saben disfrutarte y que nunca lo harán, por no “habernos llevado” a donde siempre creemos que nos merecemos estar. Yo no lloro por las finales perdidas o por quedar afuera de un mundial, lloro cuando pienso en el día que prenda la tele y ya no estés ahí durante 90 minutos. Y con esta imagen simplemente agradecerte, por nunca haberte dado por vencido y siempre seguir intentándolo, porque de eso sí creo que se trata, no?”, escribió el hincha de Quimes.

El objetivo de Ramiro se está cumpliendo, pues desea y anhela que sus palabras lleguen hasta el propio Lionel Messi y vuelva a la selección argentina por su revancha. Cabe recordar que el astro argentino se aparta de su selección cuando las cosas no resultan, la última vez fue en la eliminación de Argentina en el mundial de Rusia 2018 y antes en la Copa América Centenario 2016.

