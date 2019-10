El seguridad de Boca Juniors festejó con los jugadores de River la eliminación 'Xeneize' [VIDEO]

Boca Juniors fue eliminado de la Copa Libertadores 2019 a manos de River Plate, pues el equipo de Gustavo Alfaro cayó 2-0 en la ida y no alcanzó la victoria 1-0 en La Bombonera, por lo que no pudo darle vuelta a la llave.

Lo que causó bastante curiosidad fue lo que ocurrió luego de la eliminación de Boca Juniors. Como se sabe, el club tiene la obligación de contratar seguridad personal para cada partido como local y fue uno de los agentes quien era hincha de River Plate y festejó junto al plantel de Marcelo Gallardo la eliminación del 'Xeneize'.

Me mató el de seguridad privada infiltrado festejando con los de #River. pic.twitter.com/zke2U725lL — Damián M. Verdasco (@RanaMatiusTV) October 23, 2019

La curiosa imagen ya ha dado la vuelta al mundo y el agente de seguridad se ha vuelto famoso por ser un 'infiltrado' hincha de River Plate en La Bombonera, que sufrió con la eliminación de la semifinal de la Copa Libertadores 2019.

Ahora, el equipo de Marcelo Gallardo debe esperar al duelo entre Gremio y Flamengo, que jugarán en el Maracaná el encuentro de vuelta luego del empate 1-1 en el Arena do Gremio. La llave está abierta.

