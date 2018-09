El sabio consejo de Andrea Pirlo que motiva a Paulo Dybala

Un sabio consejo le dio Andrea Pirlo al argentino Paulo Dybala tras ver su situación en la Juventus. El italiano le recomendó cómo mejorar su rendimiento y mencionó a Cristiano Ronaldo.

El atacante argentino viene atravesando un inicio de temporada bastante atípico en la Juventus, pues ya no es titular indiscutido. Con la llegada del Portugués Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala apenas ha jugado un partido como titular y fue en el 3-2 del debut contra Chievo Veroan. Luego, fue suplente ante Lazio y no llegó a entrar y el último partido frente al Parma, jugó los últimos diez minutos. Ante esto, Andre Pirlo le recomendó qué hacer.

"Paulo hará todo lo posible para jugar tanto como sea posible: si comienza a entrenar con las ganas de Cristiano Ronaldo, será difícil dejarlo fuera. Cuando no juegas, significa que tienes que hacer algo más, tienes que poner algo de tu parte", dijo el italiano a Tuttosport.

Además, Andre Pirlo elogió el talento de Paulo Dybala y le recomendó no frustrarse."Las cualidades de Dybala no están en cuestión. Para convertirse en un jugador fundamental para la Juventus debe encontrar algo dentro de él. Aceptar que no eres titular en esta etapa de la temporada no es fácil para nadie", manifestó.

