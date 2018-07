El presidente del Real Madrid descartó refuerzos pomposos para la temporada

No quiere celebridades, ni fichajes pomposos. El Real Madrid fichó después del Mundial de 2014 a James Rodríguez. Fue el último gran desembolso del club por un jugador. Era el máximo goleador de la Copa del Mundo y el mejor tenía que llegar al Madrid costara lo que costara, como antes hizo Bale o el propio Cristiano Ronaldo, por mencionar los traspasos más sonados en la segunda etapa del actual presidente.

Cuatro años después, la estrategia del club blanco parece haber cambiado. En su último discurso, con motivo de la presentación de Vinícius, Florentino Pérez dejó bien claro que el mercado se ha disparado en los últimos años y por sus palabras no parece que el Madrid vaya a entrar en ese juego.

Lo que venga, se hará con la cabeza fría, y no hay voluntad de pagar lo que haga falta por los jugadores que están en el mercado. Descartados salvo sorpresa mayúscula Neymar y Mbappé, (ambos han confirmado que se quedan en el PSG) no va a haber un desembolso desorbitado entre los candidatos: desde Hazard a Icardi. La idea ahora es clara: o futbolistas que mejoren lo que hay, que no es nada fácil, o jóvenes con futuro. El fichaje que venga lo hará para sumar, pero nunca para construir el equipo en torno a él.

Según Pérez. "Sabemos muy bien que el escenario del fútbol internacional se ha transformado de una manera vertiginosa y debemos adaptarnos y afrontar esta nueva realidad. Y además, sin olvidar la importante aportación de nuestra cantera en el primer equipo, que, como todos sabemos, es uno de los elementos claves de nuestra identidad", comentó el presidente, que dejó bien claro que la idea es traer más Vinícius y Rodrygos y menos galácticos.

"Dije hace unos días que íbamos a reforzar la plantilla con magníficos jugadores y eso es lo que estamos haciendo. Odriozola lo es y lo es también Vinícius. Vamos a apostar firmemente por el talento de los jóvenes que desean ser algún día los mejores del mundo. Por eso, el Real Madrid está fortaleciendo intensamente el proceso de búsqueda de estos jugadores jóvenes", añadió.

Y lo cierto es que hasta ahora el Madrid ha sido fiel a su idea. Descartó a Alisson por su alto precio (el Liverpool ha pagado 70 millones por él) y Courtois vendrá porque se ha puesto a tiro por 35 millones.