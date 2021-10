A pocos días de que se dispute el Clásico español, Ansu Fati renovó su contrato con el FC Barcelona. El vínculo del jugador de la Masía se ha extendido hasta el 2027 y su cláusula de salida será de mil millones de euros. En la presentación del nuevo ‘10′ del ‘Barca’, el presidente del club, Joan Laporta absolvió distintas dudas en declaraciones a la prensa .

Respecto a Ansu Fati, Laporta sostuvo que “tiene que ir progresando y madurando, es muy joven. Tenemos depositadas muchas esperanzas, pero tenemos que ayudarle porque no tenemos que meterle más presión. Es inteligente, maduro y tiene que hacer su camino. Es una gran esperanza y un jugador que cada vez que chuta marca. Tiene un don, un talento especial. Pero hay que ser prudente”.

Asimismo, el presidente blaugrana indicó que “no he visto peligrar su renovación porque sabía que él quería quedarse en el Barcelona y nosotros teníamos que hacer todo lo posible para que se quedara. Me informaban de cómo iban las negociaciones y tanto su familia como su representante sabían que el mejor sitio para estar era el Barça. Todos queríamos que acabara así y por eso no he sufrido más de la cuenta”.

Por otro lado, desde la salida de Messi, los azulgranas no han tenido la asistencia que hubieran deseado en sus partidos. “Esto del covid ha acostumbrado a la gente a ciertos hábitos. Y uno de ellos es no ir al estadio por razones sanitarias y cuesta recuperarlo. En cuanto la gente se sienta más segura y esta maldita pandemia se haya acabado o minimizados los riesgos, volveremos a tener buenas asistencias. Y también el tema del turismo se nota en el estadio”, indicó Laporta que agregó que necesitan ”que vuelvan al Camp Nou por el ánimo que dan a los jugadores y también porque para el club cuanta más gente venga más ingresos se generan”.

Joan Laporta y el Barcelona vs. Real Madrid

Laporta siente que el Barcelona puede llevarse la victoria este domingo 24 de octubre frente al Real Madrid: “Tengo buenas sensaciones, veo que el equipo ha ido mejorando. Hemos recuperado lesionados como Ansu que llevaba mucho tiempo inactivo, el Kun también está. Hay jugadores que han ido mejorando, jugamos en casa y tendremos el apoyo del público. Aprovecho, por cierto, para decir que venga. Nos enfrentamos al Real Madrid que viene con muchas ganas, pero confío en que ganaremos. Y si mete un gol Ansu sería para celebrar este evento”.

“Estamos construyendo el equipo y el equipo es lo más importante. Nuestra fuerza es nuestro sistema de jugar al fútbol. Sobre todo ser un equipo competitivo y compensado. Estamos todavía en el intento, pero hay mimbres para hacer un buen equipo. No me refiero a individualidades. La generación joven viene pisando muy fuerte y demuestran la calidad suficiente para ser referentes en el equipo”, concretó