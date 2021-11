Lo tiene claro. A poco del choque entre el FC Barcelona y el Espanyol, Joan Laporta se animó a brindar declaraciones para ‘El Larguero’ de la Cadena SER. En las mismas, el presidente azulgrana se refirió a lo que significa el derbi, a Andrés Iniesta y Lionel Messi, así como el presente de Pedri.

Respecto a un posible retorno de Messi o Iniesta, Laporta consideró que no serán más futbolistas de Barcelona: “Ellos mismos han dicho siempre que querrían volver al Barça, ya no hablo como jugadores, hablo como técnicos. Cada uno de ellos se ha pronunciado públicamente en este sentido. No se pueden descartar que vuelvan al Barça”.

“¿Qué vuelvan como jugadores? No parece que se pueda dar porque cada uno de ellos tiene un contrato en vigor y mi respuesta era más en el sentido en el que volverían al Barça seguramente con otra función”, agregó Joan.

Cree en Xavi y en conseguir la victoria: “soy optimista y pienso que ganaremos. Todos los culés desearíamos un resultado muy abultado. Tenemos que ganar, hacer un buen partido y empezar esta nueva etapa, con Xavi de entrenador, que lo he visto a Xavi magnífico en rueda de prensa. Consciente de la situación en la que se encuentra el equipo, verle entrenar. tengo la sensación que esto irá muy bien”.

El estado de Pedri

Pedri no ha conseguido recuperarse, aún así, Laporta decidió contar el presente del jugador: “Más que una recaída sigue la evolución de su recuperación. No es una recaída. Desde el club y los doctores consultados consideramos que no debe precipitarse”.

“Me han explicado que es lo que tiene en el músculo y parece ser que al ser horizontal digamos la rotura, si es que es rotura, no lo sé, la rotura o destendimiento del músculo es horizontal y parece ser que esto necesita algo más de prudencia y de tiempo que si fuera digamos en la línea de lo que es el músculo. Es lo que me han contado. El jugador va evolucionando bien y no se quiere forzar. Estas lesiones requieren paciencia y el tiempo necesario de recuperación”, concretó.