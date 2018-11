El polémico tuit de Gremio tras conocer sanción de Conmebol a Marcelo Gallardo

El tema deportivo quedó a un segundo plano y los abogados se calzaron los chimpunes para ganar su partido en mesa. Nos referimos a la semifinales que disputaron River Plate y Gremio en la Copa Libertadores 2018. El cuadro de Porto Alegre recurrió a las oficinas de la Conmebol para intentar ganar por los que ellos creyeron fue en contra de las reglas, luego de que el técnico argentino Marcelo Gallardo admitiera que ingresó a los vestuarios tras el primer tiempo.

El técnico desobedeció las reglas de Conmebol

Gremio esperaba que eliminarán a River Plate, pero la Conmebol finalmente decidió darle solo cuatro fechas de sanción a Marcelo Gallardo, por lo que no estará en el banco de suplentes en la final frente a Boca Juniors. El cuadro brasileño no se quedó con los brazos cruzados y eligió sus redes sociales oficiales para dejar sendos mensajes, luego de que su petición al ente del fútbol sudamericano no surtiera efecto por la eliminación de la Copa Libertadores 2018.

El tuit que ha aumentado la polémica

"Agradecemos a nuestros hinchas, ¡incansables en nuestra defensa en las redes sociales! Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto a las instituciones, la palabra acordada, las reglas del Fair Play, como única forma de garantizar la transparencia del fútbol, especialmente, del sudamericano. ¡Somos coperos, luchadores y correctos! ¡Seguiremos al frente, juntos como siempre! ¡Gracias!”, remarcaron con énfasis desde el Twitter oficial de Gremio.

Recordemos que la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se jugará el sábado 10 de noviembre en el campo de la Bombonera; la vuelta se realizará dos semanas después, es decir, el sábado 24 del mismo mes, pero en el estadio Monumental.

LEE ADEMÁS: