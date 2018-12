El polémico gesto de Paul Pogba tras el despido a José Mourinho

Luego de conocerse que el técnico José Mourinho no seguirá al mando del Manchester United por la campaña irregular que tuvo durante la presente temporada, el jugador de los 'Red Devils', Paul Pogba, no quiso pasar desapercibido este momento y aprovechó para mostrar su 'conformidad' de manera enigmática a través de una foto subida a su Instagram.

Con una foto sarcástica de él mismo y la leyenda "Caption this" invitando a sus fans a titular su propia foto, el volante francés quiso mandar una indirecta al que ya es su exentrenador y que acabó borrando a los pocos minutos.

Recordemos que desde hace años se habla acerca de una relación poco armónica entre Pogba y el DT portugués, la cual se ha visto retratada a veces en fotos o videos donde ambos se veían claramente incómodos al momento de intercambiar palabras. Ellos siempre negaron tener una mala relación pero, comentarios de allegados desmintieron esa versión a través del tiempo.

La foto subida por Pogba recibió rápidamente comentarios por parte de sus seguidores que se animaron a poner algunos títulos tales como: "Cuando sabes que han despedido a Jose Mourinho", "Muy feliz gracias a 'Mou', entre otros.

Por otra parte el ex jugador del United y ahora comentarista del cuadro inglés, Gary Neville, aprovechó para mandarle un mensaje al francés a través de su Twitter.

Caption This

You do one as well !

