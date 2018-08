El plan del Real Madrid para llevarse a Neymar

La salida del Real Madrid de Cristiano Ronaldo y la caída estrepitosa en la final del Supercopa de Europa a manos de Atlético de Madrid ha sido el escenario perfecto para que el presidente Florentino Pérez haga de las suyas antes de que culmine el cierre del libro de pases. La no contratación de nuevos refuerzos para la actual temporada tiene un objetivo claro: ahorrar lo más que se pueda para hacer un jale bomba. ¿Quién sería? el brasileño Neymar.

Según medios españoles, el presidente del Real Madrid Florentino Pérez tiene un as bajo la manga: contratar a Neymar, que la usaría en los próximos días para reflotar a su equipo, que desde la salida de Cristiano Ronaldo el cuadro 'blanco' se ha visto mermado en el campo de fútbol así como en lo económico. Debido a que no hay una figura de la talla del luso, las arcas del club de la capital española no están como Florentino quisiera.

Es por eso que va a la carga de Neymar, quien ya ha deseado fichar por el Real Madrid, ser su figura y el líder que los comande a nuevos títulos nacionales e internacionales. Aunque en PSG han negado rotundamente que el brasileño seguirá en sus filas por mucho tiempo más, el Real Madrid, que ha ahorrado al no contratar ningún refuerzos, va a la carga y dispuesto a romper el mercado antes del cierre del libro de pases.

