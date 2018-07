Diego Simeone lanza dura crítica contra el Barcelona y Real Madrid

Diego Pablo Simeone se confesó para la revista en 'The Coaches Voice'. El técnico argentino recuerda su llegada al banquillo del Atlético, cómo fueron sus primeros días como entrenador y da pinceladas de su visión del fútbol. Además, el 'Cholo' Simeone candidato al buzo de la Selección de Argentina, dio valor a lo que ha hecho su equipo estas últimas temporadas, empezando por una Liga ganada que es "casi imposible".

La llamada del Atleti: "Estaba desayunando con Giuliano y le dije que no sabía qué hacer. Mi hijo me dijo que si lo hiciese bien, no volvería a Argentina, me perdería cómo crecían. Al final, dije que sí".

Ser entrenador: "Tenía 27 o 28 años cuando decidí serlo. En la Lazio jugué a ser entrenador... Imaginé una sesión de entrenamiento, el próximo partido y todo lo que haría si fuese técnico. Al final del día, estaba rodeado de hojas con dibujos y notas. Me gustaba escribir todo".

Su personalidad: "Si hay una cosa que soy, es muy cabezón. Si quiero algo, lo busco, y no paro hasta que lo consigo".

El mayor premio de ser entrenador: "Lo mejor es mejorar a tus jugadores. Por supuesto que todos queremos ser campeones, pero el mejor título es ver a jugadores como Koke, Lucas o Correa van creciendo".

La oportunidad de entrenar al Atlético: "Sabía que surgiría en algún momento y para eso me preparé. Cuando sucedió, no pensé demasiado en qué decir a los jugadores, suelo ser espontáneo. Tenía ventaja, había sido jugador del Atleti durante cinco años y medio".

El secreto: "La temporada que ganamos la Europa League al Fulham había una conexión muy fuerte entre la gente y los jugadores. Fue el comienzo de un nuevo ciclo. Desde el principio, sabíamos lo que queríamos".

El título de Liga: "Ganar la Liga compitiendo con el Real Madrid y el Barcelona es casi imposible. En esta última década, han tenido una fuerza tremenda y han contado con futbolistas increíbles. Pero con trabajo duro, continuidad y constancia lo conseguimos, también con grandes jugadores porque sin ellos no podríamos haberlo logrado".

El mercado: "Nosotros no tenemos las opciones de los equipos superpoderosos de gastar 150 o 200 millones en un jugador, en el Atleti tenemos que ser creativos. Hay que tener claro lo que necesitamos para mejorar el equipo y qué tenemos que desarrollar".

Ser jugador y ser entrenador: "Cuando eres futbolista, además de pensar en el equipo, piensas en tí mismo. Como entrenador es todo lo contrario. Escucho mucho y luego pregunto. Y luego termino haciendo lo que creo que es mejor para todos".

