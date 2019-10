El penal que quedará en la historia del fútbol gracias al VAR: Era suplente, tocó el balón en el área y le marcaron gol

La Bundesliga 2 nos ha dejado dos hechos insólitos en esta jornada, pero el que vamos a ver a continuación quedará grabado en la historia del fútbol debido a ser un insólito penal cobrado gracias al VAR durante el duelo entre Holstein, el local, ante el visitante Bochum.

Resulta que los jugadores de Holstein se encontraban calentando muy cerca del borde del área del portero de su equipo, cuando un remate cruzado de Silvere Ganvoula fue detenido por Michael Eberwein, quien era suplente del club local y detuvo el balón.

El VAR llamó de inmediato al juez principal para corroborar lo siguiente: Michael Eberwein había detenido el balón cuando se encontraba aún dentro del terreno de juego. Acto seguido, el árbitro decidió amonestarlo con tarjeta amarilla y sancionó un penal a favor de Bochum.

Los jugadores no lo podían creer. El jugador surcoreano Seo Young-jae solo atinó a reírse, pues no podía creer lo que acababa de ocurrir con su compañero, mientras en el terreno de juego los jugadores del Holstein Kiel se lamentaban esta acción de Eberwein. Para su suerte, Holstein voltearía el marcador y se llevaría la victoria.

Bizarre way to give away a penalty. Bundesliga II, Holstein Kiel vs Bochum pic.twitter.com/2fEyT7SF3n