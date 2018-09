El momento de tensión que se vio entre Pogba y Mourinho durante entrenamiento

No le causó gracia a nadie. El último martes, el Manchester United fue eliminado de la Carabao Cup por un equipo de la Segunda División que dirige Frank Lampard a través de los penales, dicho encuentro no fue bien recibido por parte de los hinchas. Pero esto no sería el único problema que atraviesa el club.

En las últimas semanas, el distanciamiento entre Paul Pogba y Jose Mourinho han sido cada vez más notorias, pues durante la eliminación del equipo inglés, el francés fue captado riéndose junto a Andreas Pereira y Luke Shaw en Old Traffor, este hecho habría sido el principal motivo de la molestia del técnico.

Tremendas imágenes del la situación que se vive entre Paul Pogba y Jose Mourinho en el entrenamiento de hoy del #ManUtd. #DeportesW pic.twitter.com/qiIlF7NLmI — Pipe Sierra (@PipeSierraR) 26 de septiembre de 2018

Por ello, durante el último entrenamiento del equipo este miércoles, el francés llegó a la práctica con la felicidad que lo caracteriza, sin embargo, al saludar a Mourinho todo cambió. Asimismo, con el pasar de las horas, se habría confirmado que entre ambos personajes habría ocurrido un fuerte intercambio de palabras.

La tensión entre Pogba y Mourinho son cada vez más fuertes, pues el mal momento deportivo que viene atravesando el Manchester United estaría complicando todo el panorama en el club. Asimismo, el ex técnico del Barcelona, tomó una inmediata decisión con respecto al jugador. "La única verdad es que he decidido que Paul ya no sea más el segundo capitán. No hay más consecuencias, solo una decisión que puedo tomar como entrenador", expresó luego de la eliminación de su equipo.

Finalmente, la incomodidad para ambos, terminaría con sacar a uno de ellos del equipo. En este caso, el futuro de Paul Pogba estaría en la Juventus de Turín.

