La carrera de Sergio “Kun” Agüero llegó a su final este miércoles cuando entre lágrimas el argentino anunció que deja el fútbol por un problema cardiaco. Eso sí, hay un detalle de su vida que pocos conocen y ahora te lo contamos.

Sergui Agüero no lleva el mismo apellido que su padre y hermanos. ¿Cuál es el motivo para que el ahora exfutbolista se llame tal como lo conocemos? A continuación te lo decimos.

El “Kun” es el segundo de siete hermanos y el único que lleva un apellido diferente a los demás: Yésica, Maira, Gabriela, Mauricio y Gastón son todos Del Castillo como Leonel, su padre. El delantero de Manchester City, en cambio, tiene el nombre familiar de Adriana, su madre.

No es que su papá no haya querido firmarlo o algo por el estilo. Todo se debe a un asunto burocrático que no fue corregido.

Sergio Agüero nació un 2 de junio de 1988 en el hospital Piñero de la Ciudad de Buenos Aires, cuando su padre tenía 19 años y su madre, 18. En esa época, el Estado argentino consideraba que la mayoría de edad comenzaba a los 21 años.

Debido a que ambos eran menores de edad y no estaban casados, la legislación vigente en la Capital Federal sólo permitía que el bebé fuera anotado con el apellido de su madre, por lo que el pequeño Sergio Leonel fue Agüero y no Del Castillo.

