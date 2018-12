El insólito gol en contra de un arquero que sería el blooper del año [VIDEO]

A poco de cerrar el 2018 el arquero italiano Filippo Perucchini se convirtió en protagonista de uno de los goles en contra más insólitos del año después de cometer un error que decretó el 1-0 en el marcador en el fútbol de Italia.

El joven de 27 años Filippo Perucchini fue protagonista de un increíble error al intentar amagar a un delantero rival y terminar anotando en su propia valla.

El Ascoli de la Serie B de Italia cayó finalmente por 3-0 ante el líder de la competencia, el Palermo, pero fue ese tanto a los 26 minutos el que trascendió por sobre el resto. Ivaylo Chochev y Haitam Aleesami completaron la goleada.

El delantero del equipo ciciliano Stefano Moreo mantuvo una presión constante, primero con el defensor Nahuel Valentini, quien decidió jugar el balón hacia su arquero. Antes de recibir el esférico Perucchini ya sabía que iba a hacer ante la llegada del atacante rival. Sin embargo, la falta de prolijidad para amagar tan cerca del área le costó muy caro.

Al ver lo ocurrido, el joven de 27 años se arrodilló sobre el césped y se llevó las manos a la cabeza mientras que el Palermo festejaba la fortuita apertura del marcador. Finalmente, los compañeros fueron a consolar a su arquero ante el error. "Autogol clamoroso", narraba el periodista.

In Serie A, Ascoli's goalkeeper did this against Palermo. pic.twitter.com/NeRdREbbjt

— Football HQ (@FootbaII_HQ) 27 de diciembre de 2018